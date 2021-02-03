Саутгемптон залишився у меншості вже на 2-й хвилині, команду підвів дебютант Александр Янкевіц, який вперше з'явився у стартовому складі команди на матч АПЛ, після чого гості посипались.

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До фінального свистка манкуніанці безжально знущались з суперника, забиваючи голи на будь-який смак. Голкіпер "святих" був змушений дев'ять разів діставати м'яч зі своїх воріт.

Перемога закріпила Юнайтед на другій сходинці турнірної таблиці АПЛ з 44-ма очками, Саутгемптон – 12-й.

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