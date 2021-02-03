В рамках 22-го туру АПЛ було проведено чотири матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2020/21, 22-й тур

Вулверхемптон – Арсенал – 2:1

Голи: Невеш, 45+4 (пен), Моутінью, 49 – Пепе, 32

Вилучення: Луїс, 45+3, Лєно, 72 (Арсенал)

Шеффілд Юнайтед – Вест Бромвіч – 2:1

Голи: Богл, 56, Шарп, 73 – Філіпс, 41

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 9:0

Голи: Ван-Біссака, 18, Рашфорд, 25, Беднарек, 34 (автогол), Кавані, 39, Марсьяль, 70, 90, Мактомінай, 71, Фернандеш, 88 (пен), Джеймс, 90+4

Вилучення: Янкевіц, 2, Беднарек, 87 (Саутгемптон)

Ньюкасл – Крістал Пелас – 1:2

Голи: Шелві, 2 – Рідевальд, 21, Кехілл, 25

Арсенал на виїзді зустрічався із Вулверхемптоном. Гольова засуха у матчі тривала до 32-ї хвилини, коли Пепе увірвався до штрафного майданчика, навозив кількох захисників та пробив повз голкіпера. Під завісу тайму Луїс грубим підкатом зірвав вихід Семеду віч-на-віч із воротарем та був покараний червоною карткою та одинадцятиметровим, який без особливих проблем реалізував Невеш.

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Одразу після перерви "вовки" почали використовувати чисельну перевагу та вже на 49-й вийшли уперед завдяки голу Моутінью. На 72-й хвилині Лєно зіграв рукою поза межами карного майданчика і лондонці залишились удев'ятьох. Попри це, більше гравці "Вулвз" забити не змогли. Фінальний свисток зафіксував поразку "канонірів".

Відвертий аутсайдер чемпіонату Шеффілд Юнайтед приймав іншого представника "дна" турнірної таблиці Вест Бромвіч. Наприкінці першого тайму гості вийшли уперед – відзначився Філіпс. На 56-й хвилині Богл у штрафному майданчику отримав передачу під удар від Башема і відновив перевагу. "Клинки" продовжували атакувати та на 73-й хвилині Шарп своєчасно опинився на добиванні у карному майданчику і змінив рахунок на їхню користь. У підсумку – перемога Шеффілд Юнайтед – 2:1.

Манчестер Юнайтед у рідних стінах приймав Саутгемптон. Вже на 2-й хвилині матчу "святі" залишились у меншості – Янкевіц грубо сфолив і отримав за це пряму червону картку. Манкуніанці одразу пішли в атаку і на 18-й рахунок відкрив Ван-Біссака. У середині тайму перевагу збільшив Рашфорд, а трохи згодом Беднарек зрізав м'яч у власні ворота – 3:0. "Дияволи" не збирались зупинятись на досягнутому і під завісу тайму ще один поклав Кавані.

На початку другої половини зустрічі "святим" вдалось відквитати один гол, однак після перегляду VAR на предмет офсайду його було скасовано. На 70-й Марсьяль отримав навісну передачу у штрафний майданчик, обробив м'яч і пробив повз голкіпера – 5:0. Після цього захист гостей остаточно капітулював і за хвилину Мактомінай забив ще один. Під завісу зустрічі Беднарек отримав червону і гості залишились удев'ятьох. Рефері ще й призначив пенальті, який без особливих проблем реалізував Фернандеш. У компенсований час "дияволи" забили ще два і матч закінчився із рахунком ганебним рахунком 9:0.

Крістал Пелас завітав у гості до Ньюкасла. Господарям вдалось забити швидкий гол – на 2-й хвилині відзначився Шелві. На 21-й "орли" відповіли голом Рідевальда, а за декілька хвилин їх вивів уперед Кехілл. "Сороки" намагались повернути хоча б рівновагу, але до перерви нічого створити не змогли.

Другий тайм зустрічі був досить нудним. "Орли" грали від оборони, не ризикуючи втратити крихку перевагу, а господарі безрезультатно намагались забити, однак в атаці нічого не виходило. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Крістал Пелас – 1:2.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ