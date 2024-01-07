Ліверпуль здолав Арсенал в 1/32 фіналу Кубка Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

"Каноніри" не зуміли скористатися своїми моментами в першому таймі. У другому таймі мерсисайдці були гострішими і перед фінальним свистком змогли здобути перемогу. Ківіор спочатку влучив у свої ворота, а потім Діас потужним ударом поставив крапку в матчі.

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Для Арсенала поразка від Ліверпуля стала третьою в трьох матчах. Варто зауважити, що Олександр Зінченко участі у цій грі не брав.