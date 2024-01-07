Дивовижний гол Діаса і чергове фіаско команди Зінченка у відеоогляді матчу Арсенал – Ліверпуль – 0:2
21:58 - Читать на русском
Ліверпуль здолав Арсенал в 1/32 фіналу Кубка Англії. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Якуб Ківіор 80’
Луїс Діас 90+5’
80’ Якуб Ківіор
90+5’ Луїс Діас
"Каноніри" не зуміли скористатися своїми моментами в першому таймі. У другому таймі мерсисайдці були гострішими і перед фінальним свистком змогли здобути перемогу. Ківіор спочатку влучив у свої ворота, а потім Діас потужним ударом поставив крапку в матчі.
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Для Арсенала поразка від Ліверпуля стала третьою в трьох матчах. Варто зауважити, що Олександр Зінченко участі у цій грі не брав.
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