Декілька гравців Колоса, серед яких Володимир Лисенко, Вадим Мілько, В'ячеслав Чурко і ще один невстановлений футболіст, 4 квітня у стані алкогольного сп'яніння порушили громадський спокій у поїзді Ужгород – Київ, повідомляє Обозреватель.

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Футболісти повертались додому після матчу 20-го туру УПЛ з Минаєм (0:0) і влаштували п'яний дебош у вагоні. Гравці приставали до дівчат із сусіднього купе, які поверталися до Києва з похорону подруги. За словами постраждалих, Лисенко навіть виламав двері, а Мілько згодом попросив вибачення за свого товариша. Начальнику потяга не вдалось утихомирити дебоширів, тож довелось викликати охорону, яка всю ніч просиділа у купе дівчат, відбиваючись від спроб футболістів "познайомитись".

Уже в Києві порушників чекали співробітники поліції, проте дотепер невідомо, чи отримали футболісти бодай якесь покарання. Представники Укрзалізниці відправили в УАФ і Колос листи з описом ситуації і проханням притягнути до відповідальності гравців ковалівського клубу, але поки реакція чиновників відсутня.

Нагадаємо, Колос після 22-х турів посідає у турнірній таблиці УПЛ шосту сходинку, маючи у своєму активі 34 очки.

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