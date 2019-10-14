Гравці київського Динамо відвідали дитячий будинок

Футболісти київського клубу потішили мешканців дитячого центру соціально-психологічної реабілітації клубними подарунками і зіграли з ними у футбол.

Георгій Бущан, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв і Артем Бесєдін, в рамках благодійної акції "Динамо стає ближче", відвідали Центр соціально-психологічної реабілітації № 1 на Троєщині (Київ), повідомляє офіційний сайт ФК Динамо Київ. Ініціаторами цієї акції стала українська телеведуча Олександра Лобода і президент Динамо Ігор Суркіс.

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Центр призначений для тимчасового розміщення дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, тимчасово вилучених з біологічної сім'ї, повернутих з опіки або усиновлення, знайдених на вулиці та інших категорій дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Вік дітей від 3 до 18 років.

Приїзд гравців Динамо викликав серед дітей величезний ажіотаж. Георгій Бущан, Денис Гармаш, Володимир Шепелєв і Артем Бесєдін зіграли з дітьми у футбол і провели вікторину. Окрім того, діти отримали автографи і подарунки від футбольного клубу Динамо і партнерів клубу.

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