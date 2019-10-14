Игроки киевского Динамо посетили детский дом

Футболисты киевского клуба порадовали жителей детского центра социально-психологической реабилитации клубными подарками и сыграли с ними в футбол.

Георгий Бущан, Денис Гармаш, Владимир Шепелев и Артем Беседин, в рамках благотворительной акции "Динамо становится ближе", посетили Центр социально-психологической реабилитации № 1 на Троещине (Киев), сообщает официальный сайт ФК Динамо Киев. Инициаторами этой акции стала украинская телеведущая Александра Лобода и президент Динамо Игорь Суркис.

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Центр предназначен для временного размещения детей-сирот, лишенных родительской опеки, временно изъятых из биологической семьи, возвращенных по опеке или усыновлению, найденных на улице и других категорий детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Возраст детей от 3 до 18 лет.

Приезд игроков Динамо вызвал среди детей огромный ажиотаж. Георгий Бущан, Денис Гармаш, Владимир Шепелев и Артем Беседин сыграли с детьми в футбол и провели викторину. Кроме того, дети получили автографы и подарки от футбольного клуба Динамо и партнеров клуба.

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