Динамо вирішило підтримати захисників України, які зазнали поранень у бою.

У середу кияни повним складом і тренерським штабом відвідали одну з лікарень, щоб особисто потиснути руки пораненим бійцям ЗСУ, інформує офіційний сайт клубу.

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Зараз Динамо базуєть і тренується у Дрогобичі. Делегація "біло-синіх" під керівництвом Олега Гусєва відвідала лікарню, щоб підтримати наших солдатів. Посил гравцям був чіткий – "Хлопці, в найближчі роки ви маєте виграти Лігу чемпіонів".

Нагадаємо, 24 лютого Росія підло вдерлася на територію України, розв'язавши війну. Наші захисники дають гідний відсіч ворогу, а західний світ нищить економіку країни-агресора.

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