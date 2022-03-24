Динамо решило поддержать защитников Украины, которые получили ранения в бою.

В среду киевляне полным составом и тренерским штабом посетили одну из больниц, чтобы лично пожать руки раненым бойцам ВСУ, сообщает официальный сайт клуба.

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Сейчас Динамо базируется и тренируется в Дрогобыче. Делегация "бело-синих" под руководством Олега Гусева посетила больницу, чтобы поддержать наших солдат. Посыл игрокам был четок – "Ребята, в ближайшие годы вы обязаны выиграть Лигу чемпионов".

Напомним, 24 февраля Россия подло ворвалась на территорию Украины, развязав войну. Наши защитники дают достойный отпор врагу, а западный мир уничтожает экономику страны-агрессора.

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