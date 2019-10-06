Гравці Динамо зворушливо підтримали Бурду перед матчем проти Колоса – красивий жест киян

Динамо влаштувало акцію підтримки для захисника команди Микити Бурди, який вилетів на тривалий термін через травму коліна.

Гравці київського клубу вийшли на матч 10 туру УПЛ проти Колоса у футболках із зображенням 24-річного захисника.

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"Микито, ми з тобою!", – таким підписом супроводжувалась світлина центрального захисника команди. Нагадаємо, Бурда зазнав травми у матчі 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (5:0) і був змушений перенести операцію. Орієнтовний термін відновлення гравця збірної України – 5-6 місяців.

У поточному сезоні УПЛ Бурда провів 7 матчів, в яких не зміг відзначитися результативними діями.

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