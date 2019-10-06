toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР КОЛОС - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - ВУЛВЕРХЕМПТОН

Гравці Динамо зворушливо підтримали Бурду перед матчем проти Колоса – красивий жест киян

18:45 1401 Читать на русском
Гравці Динамо зворушливо підтримали Бурду перед матчем проти Колоса – красивий жест киян
Микита Бурда / Фото ФК Динамо

Динамо влаштувало акцію підтримки для захисника команди Микити Бурди, який вилетів на тривалий термін через травму коліна.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Гравці київського клубу вийшли на матч 10 туру УПЛ проти Колоса у футболках із зображенням 24-річного захисника.

Динамо офіційно назвало термін відновлення Бойка після травми

"Микито, ми з тобою!", – таким підписом супроводжувалась світлина центрального захисника команди. Нагадаємо, Бурда зазнав травми у матчі 8 туру УПЛ проти полтавської Ворскли (5:0) і був змушений перенести операцію. Орієнтовний термін відновлення гравця збірної України – 5-6 місяців.

У поточному сезоні УПЛ Бурда провів 7 матчів, в яких не зміг відзначитися результативними діями.

Колос – Динамо: 3 голи, 2 вилучення, суддівський скандал та шокуючий промах у матчі УПЛ

Фотографії Футбол 24

blog_ava
Манчестер Сіті із Зінченком сенсаційно програв Вулверхемптону – Ліверпуль попереду вже на 8 очок
17:55
5235
Теги
Колос - Динамо Микита Бурда Микита Бурда Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
    Україна — 13:503497 СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
1
год
:
16
хв
Інтер
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук