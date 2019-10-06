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Игроки Динамо трогательно поддержали Бурду перед матчем против Колоса – красивый жест киевлян

18:50 70 Читати українською
Игроки Динамо трогательно поддержали Бурду перед матчем против Колоса – красивый жест киевлян
Никита Бурда / Фото ФК Динамо

Динамо устроило акцию поддержки для защитника команды Никиты Бурды, который вылетел на длительный срок из-за травмы колена.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Игроки киевского клуба вышли на матч 10 тура УПЛ против Колоса в футболках с изображением 24-летнего защитника.

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"Никита, мы с тобой!", – такой подписью сопровождалась фотография центрального защитника команды. Напомним, Бурда получил травму в матче 8 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:0) и был вынужден перенести операцию. Ориентировочный срок восстановления игрока сборной Украины - 5-6 месяцев.

В текущем сезоне УПЛ Бурда провел 7 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

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