Игроки Динамо трогательно поддержали Бурду перед матчем против Колоса – красивый жест киевлян

Динамо устроило акцию поддержки для защитника команды Никиты Бурды, который вылетел на длительный срок из-за травмы колена.

Игроки киевского клуба вышли на матч 10 тура УПЛ против Колоса в футболках с изображением 24-летнего защитника.

Динамо официально назвало срок восстановления Бойко после травмы

"Никита, мы с тобой!", – такой подписью сопровождалась фотография центрального защитника команды. Напомним, Бурда получил травму в матче 8 тура УПЛ против полтавской Ворсклы (5:0) и был вынужден перенести операцию. Ориентировочный срок восстановления игрока сборной Украины - 5-6 месяцев.

В текущем сезоне УПЛ Бурда провел 7 матчей, в которых не смог отличиться результативными действиями.

Колос – Динамо: 3 гола, 2 удаления, судейский скандал и шокирующий промах в матче УПЛ

Фотографії Футбол 24