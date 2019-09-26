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Гравці Барселони влаштували спільну вечерю для обговорення поточних проблем – зірка MotoGP склала компанію каталонцям

21:41 425 Читать на русском
Гравці Барселони влаштували спільну вечерю для обговорення поточних проблем – зірка MotoGP склала компанію каталонцям
Гравці Барселони / Reuters

Футболісти Барселони намагаються спільними зусиллями подолати кризу, яка спіткала команду на початку сезону 2019/20.

6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
 
Сантьяго Касорла 44’
6’ Антуан Грізманн
15’ Артур
44’ Сантьяго Касорла

Гравці каталонського гранду провели спільну вечерю наступного дня після перемоги над Вільяреалом, інформує Mirror.

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Команда зібралася, щоб підняти загальний настрій, а також обговорити проблеми, які завадили демонструвати кращі результати на старті сезону. Джерело зазначає, що першим на зустріч прибув Ліонель Мессі, який і був одним з головних ініціаторів імпровізованої наради. До слова, компанію каталонцям склав ще один зірковий спортсмен – багаторазовий чемпіон MotoGP Марк Маркес.

Після шести турів Прімери Барселона посідає лише шосту сходинку турнірної таблиці, а в стартовому матчі Ліги чемпіонів команда ледь змогла втримати нульову нічию з Борусією Д.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона - Вільяреал
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