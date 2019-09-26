Игроки Барселоны устроили совместный ужин для обсуждения текущих проблем – звезда MotoGP составила компанию каталонцам

Футболисты Барселоны пытаются совместными усилиями преодолеть кризис, постигший команду в начале сезона 2019/20.

Игроки каталонского гранда провели совместный ужин на следующий день после победы над Вильярреалом, информирует Mirror.

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Команда собралась, чтобы поднять общее настроение, а также обсудить проблемы, которые помешали демонстрировать лучшие результаты на старте сезона. Источник отмечает, что первым на встречу прибыл Лионель Месси, который и был одним из главных инициаторов импровизированного совещания. К слову, компанию каталонцам составил еще один звездный спортсмен – многократный чемпион MotoGP Марк Маркес.

После шести туров Примеры Барселона занимает только шестую строчку турнирной таблицы, а в стартовом матче Лиги чемпионов команда едва смогла удержать нулевую ничью с Боруссией Д.

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