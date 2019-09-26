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Неймар повернувся в Барселону – бразилець судиться з колишнім клубом через невиплату бонусів

19:10 489 Читать на русском
Неймар повернувся в Барселону – бразилець судиться з колишнім клубом через невиплату бонусів
Неймар / Фото Jose Garcia

Нападникові ПСЖ Неймару довелося повернутися в місто, яке колись було для нього футбольною домівкою.

Причиною приїзду бразильця в столицю Каталонії став давній конфлікт з Барселоною, інформує Marca.

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Неймар вимагає у свого колишнього клубу 23 мільйони євро, які були прописані в його контракті як бонус за лояльність. Раніше Барселона виплатила нападнику 20 млн євро і вважає, що цього достатньо, оскільки опальна зірка покинув клуб до закінчення свого контракту.

Більше того, каталонський гранд підготував зустрічний позов, щоб повернути гроші, які були виплачені Неймару раніше. Лідер ПСЖ спочатку не планував летіти в Іспанію, однак джерело стверджує, що бразилець таки візьме безпосередню участь у судовому процесі, який розпочнеться завтра.

Барселона могла обійтись без Грізманна, трансфер Неймара також не потрібен, – кандидат у президенти каталонського клубу

Нагадаємо, цього літа Неймар сподівався повернутися до Барселони в статусі гравця, однак каталонці не змогли домовитися з ПСЖ щодо трансферу.

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Теги
Неймар Неймар Барселона Барселона Іспанія
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