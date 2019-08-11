Игроки Барселоны убеждают Неймара вернуться

Трансферная сага с уходом Неймара из ПСЖ продолжается. К ней присоединились даже отдельные игроки Барселоны.

Футболисты Барселоны пытаются уговорить Неймара вернуться. Бразилец настолько хочет покинуть ПСЖ, что готов даже принять предложение Реала.

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Сразу несколько игроков "блаугранас" разговаривали с нападающим и просили его вернуться в ряды каталонского гранда. По их мнению, в Барселоне есть все условия для прогресса 27-летнего форварда. Сам Неймар признался, что не против перехода, но его беспокоит ход переговоров Барселоны и ПСЖ, сообщает Sport.es.

Жерар Пике якобы даже просил Неймара выложить в соцсети видео с подтверждением намерения вернуться. Также игроки "сине-гранатовых" разговаривали с президентом клуба, который заверил, что сделает все возможное для трансфера.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить бразильца, но руководство парижан пошло на принцип и не хочет вести переговоры с Барселоной.

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