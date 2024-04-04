Керівництво Барселони обіцяло своїм футболістам подарунок за перемогу над Атлетіко у першому колі Ла Ліги. "Кулес" перемогли з рахунком 1:0, а єдиний гол у зустрічі забив Жоау Феліш.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, гравці Барселони отримали спеціальний подарунок. Їм вручили новенькі комп'ютери Apple MacBook. Утім, це не поширювалося на Хаві та його тренерський штаб. Зазначається, що деякі члени команди Хаві незадоволені тим, що не отримали подарунок.

Барселона наразі перебуває на другій сходинці у турнірній таблиці Ла Ліги з 67 очками. Від першого місці "кулес" відстають на вісім пунктів.

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