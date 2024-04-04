Руководство Барселоны обещало своим футболистам подарок за победу над Атлетико в первом круге Ла Лиги. "Кулес" победили со счетом 1:0, а единственный гол во встрече забил Жоау Фелиш.

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Как сообщает Mundo Deportivo, игроки Барселоны получили специальный подарок. Им вручили новенькие компьютеры Apple MacBook. Впрочем, это не распространялось на Хави и его тренерский штаб. Отмечается, что некоторые члены команды Хави недовольны тем, что не получили подарок.

Барселона сейчас находится на второй строчке в турнирной таблице Ла Лиги с 67 очками. От первого месте "кулес" отстают на восемь пунктов.

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