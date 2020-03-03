Гравці Барселони незадоволені поведінкою асистента Сетьєна під час Ель Класіко

Гравці Барселони мають претензії до Едера Сарабії, який робив жорсткі зауваження футболістам під час матчу з Реалом.

Футболісти вважають, що тренер, який бурхливо й емоційно реагував на лаві запасних, не повинен керувати командою в такий спосіб, інформує Cope.

"Грізманн, та забий, йо* твою матір! Він все робить не так, він робить все навпаки, б'є, коли потрібно розігрувати", – вигукував Сарабія.

Іспанський телеканал Vamos зафіксував кілька висловлювань Сарабії з бровки і за допомогою фахівців з читання по губах розшифрував їх.

Зокрема, на момент, нереалізований Антуаном Грізманном в першому таймі, тренер відреагував наступним чином: "Грізманн, та забий, йо* твою матір! Він все робить не так, він робить все навпаки, б'є, коли потрібно розігрувати".

Зазначимо, що Сарабія прийшов у Барселону разом із Сетьєном. 38-річний фахівець працював асистентом Сетьєна в Лас-Пальмасі та Бетісі.

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