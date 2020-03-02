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"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала

2 березня 22:23 489 Читать на русском
"Ну погляньте на них, сучі діти", або Як Сетьєн з помічником лаяли гравців Барселони під час матчу проти Реала
Едер Сарабія та Кіке Сетьєн / Фото Football Addict

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн, незважаючи на своє реноме виваженого фахівця, не зумів стримати емоцій під час матчу 26-го туру Ла Ліги проти Реала (2:0).

71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас
 
71’ Жуніор Вінісіус
90+2’ Маріано Діас

Кіке Сетьєн разом із помічником Едером Сарабією дозволяли собі нецензурні вигуки щодо своїх підопічних під час Ель Класіко. Найбільше дісталось нападнику каталонців Антуану Грізманну.

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"Грізманн, та забий, йо* твою матір! Він все робить не так, він робить все навпаки, б'є, коли потрібно розігрувати", – вигукував Сарабія.

Натомість Сетьєн старався бути лаконічнішим і обмежився лише фразою: "Ну погляньте на них, сучі діти".

Нагадаємо, Реал завдяки перемозі посунув Барсу на друге місце і випереджає каталонців на одне очко.

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Реал – Барселона – 2:0 – відео голів та огляд матчу
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