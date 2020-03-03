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Игроки Барселоны недовольны поведением ассистента Сетьена во время Эль Класико

14:45 121 Читати українською
Игроки Барселоны недовольны поведением ассистента Сетьена во время Эль Класико
Игроки Барселоны недовольны поведением ассистента Сетьена / Marca

Игроки Барселоны имеют претензии к Эдеру Сарабии, который делал жесткие замечания футболистам во время матча с Реалом.

Футболисты считают, что тренер, который бурно и эмоционально реагировал на скамье запасных, не должен руководить командой таким образом, информирует Cope.

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Испанский телеканал Vamos зафиксировал несколько высказываний Сарабии с бровки и с помощью специалистов по чтению по губам расшифровал их.

В частности, на момент, нереализованный Гризманном в первом тайме, тренер отреагировал следующим образом: "Гризманн, ну забей, е* твою мать! Он все делает не так, он делает все наоборот, бьет, когда нужно разыгрывать".

Отметим, что Сарабия пришел в Барселону вместе с Сетьеном. 38-летний специалист работал ассистентом Сетьена в Лас-Пальмасе и Бетисе.

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