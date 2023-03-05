Каталонці з перших хвилин взяли зустріч під свій контроль. Гравці Барселони завдали кілька ударів по воротах гостей, але вони виявилися не важкими для грузинського голкіпера. Господарі відкрили рахунок в матчі після закидання від Бускетса, на яке відкрився Рафінья. Бразилець зміг перекинути м’яч повз Мамардашвілі. На початку другого тайму Торрес мав шанс подвоїти рахунок в матчі, але не реалізував пенальті. На 59 хвилині Араухо отримав червону карту. Барселона, попри вилучення, здобула перемогу.

Барселона хоче відразу 5 гравців Манчестер Сіті – один може бути безкоштовним

Каталонці посідають перше місце, маючи 62 очки. Команда Хаві випереджає мадридський Реал на 10 пунктів. Валенсія залишається в зоні вильоту, набравши всього 23 бали.

Барселона з допомогою удачі переграла Реал у першому півфіналі Кубка Іспанії – автогол перекреслив всі зусилля Мадрида