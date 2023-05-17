Як інформує Mundo Deportivo, ніхто з футболістів не знав про рішення Алемані спочатку покинути клуб і піти в Астон Віллу, а потім вирішити залишитися в стані "блаугранас".

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Повідомляється, що гравці каталонської команди дізналися обидві ці новини з преси. Згідно з джерелом, деякі з них навіть просили підтвердження у клубних керівників. Лише обрані були посвячені в рішення Алемані.

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