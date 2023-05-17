Розбіжності між Матеу Алемані та Жоаном Лапортою були усунені.

На початку травня Барселона оголосила про прощання зі спортивним директором Матеу Алемані після завершення літнього трансферного вікна. Фахівець отримав пропозицію від Астон Вілли і вирішив перебратися в Бірмінгем – не тільки через вигідну фінансову пропозицію, а й через розбіжності з босами каталонського клубу.

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Як інформує AS, тепер Алемані передумав і вирішив залишитися в Барселоні. Повідомляється, що його розбіжності з керівництвом "блаугранас", скоріш за все, були усунені.

Згідно з Diario Sport, президент Барселони Жоан Лапорта схвалив бажання Алемані залишитися в клубі. Офіційне підтвердження з боку Барселони має бути опубліковане найближчим часом.

Скоріш за все, тепер Алемані працюватиме разом із Деку. Саме португалець вважається фаворитом на заміну Хорді Кройфу, який заявив про відхід із клубу влітку.

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