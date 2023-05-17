Решение Матеу Алемани остаться в Барселоне застало врасплох всех игроков, а также тренерский штаб команды.

Как информирует Mundo Deportivo, никто из футболистов не знал о решении Алемани сначала покинуть клуб и уйти в Астон Виллу, а затем решить остаться в стане "блаугранас".

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Сообщается, что игроки каталонской команды узнали обе эти новости из прессы. Согласно источнику, некоторые из них даже просили подтверждение у клубных руководителей. Лишь избранные были посвящены в решения Алемани.

Футболисты Барселоны поддержали решение Матеу Алемани остаться в клубе.

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