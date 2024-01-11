Сборная Гамбии попала в неприятную ситуацию во время поездки в КАН.

Гамбийские футболисты потеряли сознание из-за нехватки кислорода в самолете по дороге на Кубок Африки. Об этом сообщает Daily Mail.

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Через несколько минут после взлета самолет с командой и тренерским штабом развернулся и совершил аварийную посадку в аэропорту Банжула, поскольку запасы кислорода на борту заканчивались.

По словам игрока сборной Сайди Джанко, после посадки в самолет многие футболисты почувствовали головокружение, головную боль из-за жары и нехватки кислорода. После взлета ситуация ухудшилась, несмотря на заверения экипажа, что вскоре в салоне будет включен кондиционер.

Сборная Гамбии второй раз в своей истории пробились в финальную часть КАН. "Скорпионы" попали в одну группу с Сенегалом, Камеруном и Гвинеей.

Напомним, что Кубок африканских наций состоится в Кот-д'Ивуаре с 13 января по 11 февраля.

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