Селтік приймав Шахтар у 5-му турі Ліги чемпіонів 2022/23. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Селтік – Шахтар, стартував о 22:00 за київським часом. Поєдинок проходив у Глазго на стадіон Селтік Парк. Після 4-х турів Ліги чемпіонів "гірники" йшли третіми, маючи 5 очок. Шотландці з одним балом замикали турнірну таблицю групи F.

Поєдинок першого кола у Варшаві завершився з рахунком 1:1. Для збереження шансів на вихід у плей-офф Ліги Європи Селтіку необхідна була тільки перемога, а Шахтар у випадку нічиєї гарантував собі третє місце і єврокубкову весну.

На 34-й хвилині Селтік повів у рахунку. М'яч відскочив від Матвієнка, Якумакіс був першим на підбиранні та вгатив у кут воріт Трубіна. У кіпера Шахтаря шансів не було.

Шахтар відігрався у другому таймі. На 58-й хвилині Михайло Мудрик підхопив м'яч у центрі поля, протягнув його майже до лінії штрафного та вистрелив під поперечину воріт Джо Харта. 1:1!

Mudryk to Arsenal going to slap pic.twitter.com/Fb4tz8CyM9 — Keef (@YoungAdobo4) October 25, 2022

Данило Сікан міг виводити Шахтар вперед. Після пасу Мудрика нападник опинився перед порожніми воротами. Як він не забив – не знає ніхто. Напевне, й сам Сікан.