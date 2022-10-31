Майже все недільне тренування Роми було присвячено ударам по воротах. Це принесло свої плоди – вдруге у цьому чемпіонаті римляни зуміли забити понад два м'ячі за гру.

Рома на останніх хвилинах вирвала перемогу над Вероною, піднявшись у зону Ліги чемпіонів

Щоправда, "допоміг" у цьому й суперник. Ще в першому таймі центральний захисник Верони Павел Давідовіч на швидкості в'їхав шипами у Дзаньоло, і заслужено був вилучений з поля. Так поляк перетворився з героя на антигероя, адже саме він забив перший гол у цій зустрічі.

У Роми були свої герої та невдахи. До останніх увійшов Таммі Абрахам, який до перерви не скористався трьома (!) гольовими можливостями. В одній із ситуацій промах англійця нагадав недавній конфуз Данила Сікана у матчі Ліги чемпіонів між Селтіком та Шахтарем.

Рому врятували заміни Жозе Моурінью. У середині другого тайму португальський тренер випустив на поле Крістіана Вольпато, і 18-річний атакуючий півзахисник записав на свій рахунок гол+пас. Як тут не згадати, що свій єдиний до цього гол у Серії А він забив минулого сезону також у ворота Верони!

Матіч, який асистував Вольпато, також з'явився на полі вже під час гри.