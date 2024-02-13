Третьяков пропустив пів року через розрив передньої хрестоподібної зв'язки та пошкодження меніска, які отримав ще в серпні. Проте, вже зараз гравець почав займатись у загальній групі, хоч і з певними обмеженнями, повідомляє ТаТоТаке.

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"Вже працюю на полі, потрохи додаємо навантаження. Багато вправ роблю разом з хлопцями – розминка, квадрати, станції, але у футбол або тримання м'яча поки не граю. В цей час працюю індивідуально з тренером по ЗФП (загальній фізичній підготовці – прим.). Дуже сподіваюся, що вже у березні почну з'являтися на 15-30 хвилин", – поділився Третьяков у коментарі ТаТоТаке.

Нагадаємо, Максим лише минулого літа приєднався до СК Дніпро-1, встиг зіграти лише 136 хвилин за три матчі й порвав хрестоподібні зв'язки. До слова, відновлюватись продовжують Богдан Лєднєв та Ігор Когут.

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