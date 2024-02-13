Третьяков пропустил полгода из-за разрыва передней крестообразной связки и повреждения мениска, которые получил еще в августе. Однако, уже сейчас игрок начал заниматься в общей группе, хотя и с определенными ограничениями, сообщает ТаТоТаке.

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"Уже работаю на поле, понемногу добавляем нагрузку. Много упражнений делаю вместе с ребятами – разминка, квадраты, станции, но в футбол или держание мяча пока не играю. В это время работаю индивидуально с тренером по ОФП (общей физической подготовке – прим.). Очень надеюсь, что уже в марте начну появляться на 15-30 минут", – поделился Третьяков в комментарии ТаТоТаке.

Напомним, Максим только прошлым летом присоединился к СК Днепр-1, успел сыграть лишь 136 минут за три матча и порвал крестообразные связки. К слову, восстанавливаться продолжают Богдан Леднев и Игорь Когут.

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