Володимир Сегеда з U-19 донецького Шахтаря воює проти Росії. Про це розповів Георгій Судаков.

Лідер Шахтаря Георгій Судаков в інтерв'ю іноземним журналістам згадав про війну в Україні, заявивши, що навіть молоді футболісти змушені зупиняти кар'єри і йти на фронт.

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"Практично у кожного в Україні хтось воює серед рідних чи близьких. Знаю, що мій колишній партнер по академії пішов на війну. Йому 19 років, він залишив футбол і приєднався до армії.

Його звати Володимир Сегеда, грав на позиції воротаря у U-19. Наразі він відновлюється після поранення, ми іноді спілкуємося", – цитує Судакова The Telegraph.

Нагадаємо, Шахтар сенсаційно переміг Барселону (1:0) в рамках четвертого туру группового етапу Ліги чемпіонів.

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