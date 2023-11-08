Форвард Шахтаря Данило Сікан поділився емоціями після перемоги над Барселоною (1:0) в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

"Дуже щасливий перемогти. Ми старалися і показали справжній характер Шахтаря. Мій гол – результат роботи всієї команди, Судаков дуже добре віддав на Гочолеішвілі, Георгій – на мене, а мені лишалося завершити ідеальну комбінацію.

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У першому матчі ми програли з невеликим рахунком. Розібрали помилки, дотрималися дисципліни на полі та відігралися за результат минулого матчу. Розуміємо, що в Лізі чемпіонів команди дають грати, але найважче в кінці забити м’яч", – наводить слова Сікана клубна прес-служба Шахтаря.

Зазначимо, що Шахтар сенсаційно обіграв Барселону (1:0), покращивши свої шанси на єврокубкову весну. Єдиний гол забив Данило Сікан.

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