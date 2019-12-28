Гравець Шахтаря викликаний в олімпійську збірну Бразилії

Бразильський захисник "гірників" Додо удостоївся честі захищати кольори своєї збірної на передолімпійському турнірі.

Головний тренер оліймпійської збірної Бразилії Андре Жардін викликав до табору національної команди п’ятьох нових футболістів, серед яких і захисник донецького Шахтаря Додо, повідомляє Бразильська конфедерація футболу. Новачки Дуглас Аугусто (ПАОК), Бруно Табата (Портімоненсе), Додо (Шахтар), Ніно (Флуміненсе) і Пепе (Греміо) замінять Дугласа Луїса (Астон Віла), Габріела Мартінеллі (Арсенал), Емерсона (Бетіс), Габріела (Лілль) і Вендела (Спортінг) відповідно.

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Команда візьме участь у передолімпійському турнірі КОНМЕБОЛ, за підсумками якого дві найкращі команди отримають право представити регіон на Олімпійських іграх-2020 на Токіо. Змагання пройдуть з 18 січня по 9 лютого 2020 року, але команда збереться вже 3 січня для того, щоб провести невеликий підготовчий цикл і зіграти кілька товариських матчів.

Відзначимо, що олімпійська збірна Бразилії за підсумками жеребкування опинилась у групі В, де зіграє з Парагваєм, Болівією, Уругваєм і Перу. У свою чергу, в групі А поборються Аргентина, Колумбія, Чилі, Еквадор і Венесуела. По дві найкращі команди з груп А і В потраплять до фінальної четвірки, і лише двоє з них поїдуть на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Додо в листопаді дебютував за олімпійську збірну Бразилії, зігравши у спарингу проти США.

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