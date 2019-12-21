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Додо уник тривалої дискваліфікації за вилучення у матчі з Аталантою

23:02 358 Читать на русском
Додо уник тривалої дискваліфікації за вилучення у матчі з Аталантою
Додо / ФК Шахтар

УЄФА оголосив покарання бразильцю Додо, який отримав вилучення у матчі 6 туру Ліги чемпіонів Шахтар – Аталанта.

Футболіст дискваліфікований на 1 матч, інформує офіційний сайт УЄФА. Таким чином, Шахтар зможе розраховувати на Додо у другому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

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Нагадаємо, бразилець був вилучений з поля за грубу гру проти хавбека італійської команди Ремо Фройлера. Той матч Шахтар програв з рахунком 0:3 і не зміг пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів.

До слова, матчі проти Бенфіки пройдуть 20 та 27 лютого. Перша гра відбудеться у Харкові.

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Додо Додо Шахтар Шахтар Ліга Європи
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