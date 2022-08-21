Ешторіл у своєму Instagram повідомив про перехід українського півзахисника Дениса Шостака.

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Хавбек приєднався до португальського колективу на правах оренди та виступатиме за команду U-23.

Минулий сезон Денис Шостак проводив у складі Маріуполя. Загалом, хавбек зіграв у 15 матчах та не відзначився результативними діями. Зате забивав у юнацьких збірних України U-19 та U-17.

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