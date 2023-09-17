"Гра була важка, майже без моментів. Ми незадоволені результатом. Наприкінці матчу суддя помилився, коли зарахував гол ЛНЗ.

Історична перемога черкасців у відеоогляді матчу ЛНЗ – Рух – 2:1

Коли я виходжу на заміну, то завжди стараюсь приносити користь команді і робити те, що вмію найкраще – загострювати гру. Також звісно хочеться забити і цього разу це вдалось. Воротар змістився і відкрив дальній кут – туди я і пробив", – поділився Квасниця у коментарі офіційному сайту Руха.

Нагадаємо, що ЛНЗ обіграв Рух у поєдинку 7-го туру УПЛ (2:1) завдяки голу Прядуна на останніх хвилинах.

ЛНЗ здобув історичну перемогу під керівництвом Дулуба, перервавши безпрограшну серію Руха