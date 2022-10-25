Захисник Роми Рік Карсдорп не потрапив до протоколу порушників після сутички з арбітром Массіміліано Ірраті.

Після фінального свистка матчу Рома – Наполі (0:1), який відбувся в рамках 11 туру Серії А, на полі розпочалася сутичка. Тренер-терапевт Роми Стефано Рапетті про щось сильно сперечався з головним тренером Наполі Лучано Спаллетті, і Рік Карсдорп вирішив перегородити їм дорогу, щоб вгамувати емоції.

Рома – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу

У цей момент втрутився арбітр Массіміліано Ірраті та продемонстрував Рапетті червону картку. Нідерландський гравець звернувся до судді, щоб опротестувати це рішення, і Ірраті випадково зачепив футболіста Роми по нозі, до якої був прикладений лід. Карсдорп розлютився, і грубо відштовхнув Ірраті.

Очікувалося, що суддя вкаже у своєму протоколі про цей інцидент. Однак, згідно з Corriere dello Sport, Ірраті не став цього робити. У вівторок, 25 жовтня, стало відомо, що Карсдорп уникнув дуже серйозної дискваліфікації.

Рік зможе вийти на поле вже у наступному турі Серії А у матчі з Вероною.

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