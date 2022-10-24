Наполі вирвав перемогу над Ромою в поєдинку 11-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу Рома – Наполі на "Футбол 24".

У першому таймі команди створили мінімум моментів – найгострішим був непризначений пенальті у ворота Роми. Все йшло до нічиєї і в другій половині, але Осімхен на 80 хвилині вирішив долю зустрічі, вигравши боротьбу в Смоллінга та пробивши у дальній кут.

Наполі продовжив переможну серію, здолавши Рому – Хвіча вперше за місяць без гола і асиста, а Осімхен тягне до Скудетто

Таким чином, Наполі набрав 29 очок та залишився лідером Серії А, а Рома з 22 пунктами залишилась п'ятою.