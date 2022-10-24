Рома – Наполі – 0:1 – відео гола та огляд матчу
10:59 - Читать на русском
Наполі вирвав перемогу над Ромою в поєдинку 11-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу Рома – Наполі на "Футбол 24".
81’ Віктор Осімхен
У першому таймі команди створили мінімум моментів – найгострішим був непризначений пенальті у ворота Роми. Все йшло до нічиєї і в другій половині, але Осімхен на 80 хвилині вирішив долю зустрічі, вигравши боротьбу в Смоллінга та пробивши у дальній кут.
Наполі продовжив переможну серію, здолавши Рому – Хвіча вперше за місяць без гола і асиста, а Осімхен тягне до Скудетто
Таким чином, Наполі набрав 29 очок та залишився лідером Серії А, а Рома з 22 пунктами залишилась п'ятою.
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