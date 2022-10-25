Защитник Ромы Рик Карсдорп не попал в протокол нарушителей после стычки с арбитром Массимилиано Иррати.

После финального свистка матча Рома – Наполи (0:1), который состоялся в рамках 11 тура Серии А, на поле началась потасовка. Тренер-терапевт Ромы Стефано Рапетти о чём-то сильно спорил с главным тренером Наполи Лучано Спаллетти, и Рик Карсдорп решил преградить им дорогу, чтобы унять эмоции.

Рома – Наполи – 0:1 – видео гола и обзор матча

В этот момент вмешался арбитр Массимилиано Иррати и продемонстрировал Рапетти красную карточку. Нидерландский игрок обратился к судье, чтобы опротестовать это решение, и Иррати случайно задел футболиста Ромы по ноге, к которой был приложен лёд. Карсдорп взбесился, и грубо оттолкнул Иррати.

Ожидалось, что судья укажет в своём протоколе об этом инциденте. Однако, согласно Corriere dello Sport, Иррати не стал этого делать. Во вторник, 25 октября стало известно, что Карсдорп избежал очень серьёзной дисквалификации.

Рик сможет выйти на поле уже в следующем туре Серии А в матче с Вероной.

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