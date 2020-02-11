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Кривдник Мессі підкріпився бананом під час матчу: результат був миттєвий – дива чемпіонату Аргентини

09:58 1082 Читать на русском
Кривдник Мессі підкріпився бананом під час матчу: результат був миттєвий – дива чемпіонату Аргентини
Марсело Діас / Фото ФК Расінг Авельянеда

Поєдинок Расінг Авельянеда – Індепендьєнте не потішив вболівальників зливою голів, але були у матчі і курйозні епізоди.

Поєдинок 19-го туру чемпіонату Аргентини Расінг Авельянеда – Індепендьєнте команди догравали удев'ятьох, але не це стало головною фішкою двобою.

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В другому таймі хавбек господарів Марсело Діас попросив з лави запасних передати йому банан і не соромився з'їсти його під час гри. А через кілька хвилин, з новим приливом сил, 33-річний Діас відзначився переможним голом. До слова, він у складі збірної Чилі двічі ставав переможцем Копа Амеріка (що цікаво, обидва рази у фіналі жертвою стала Аргентина з Ліонелем Мессі у складі).

Расінг Авельянеда перебуває на 5-й сходинці і продовжує боротись за місце у Кубку Лібертадорес.

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09:00
1983
Теги
Світ Відеоновини Расінг Авельянеда Расінг Авельянеда Індепендьєнте Індепендьєнте Марсело Діас Марсело Діас футбольні курйози
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