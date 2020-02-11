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Обидчик Месси подкрепился бананом во время матча: результат был мгновенный – чудеса чемпионата Аргентины

10:00 96 Читати українською
Обидчик Месси подкрепился бананом во время матча: результат был мгновенный – чудеса чемпионата Аргентины
Марсело Диас / Фото ФК Расинг Авельянеда

Поединок Расинг Авельянеда – Индепендьенте не порадовал болельщиков ливнем голов, но были в матче и курьезные эпизоды.

Поединок 19-го тура чемпионата Аргентины Расинг Авельянеда – Индепендьенте команды доигрывали вдевятером, но не это стало главной фишкой поединка.

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Во втором тайме хавбек хозяев Марсело Диас попросил со скамейки запасных передать ему банан и не стеснялся съесть его во время игры. А через несколько минут, с новым приливом сил, 33-летний Диас отметился победным голом. К слову, он в составе сборной Чили дважды становился победителем Копа Америка (что интересно, оба раза в финале жертвой стала Аргентина с Лионелем Месси в составе).

Расинг Авельянеда находится на 5-м месте и продолжает бороться за место в Кубке Либертадорес.

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