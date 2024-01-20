"Показывает ли Шовковский нарезки матчей Ман Сити, Ливерпуля или Реала? Нам так не показывает. Индивидуально показывает, с кого брать пример. Мне, например, показывал, как действует Грилиш. От ширины там...

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Было ли это чем-то новым, что тренер пришел с конкретным примером? Да, конечно, конечно. Очень приятно, что он делает такой акцент и помогает мне", – поделился Волошин в интервью Sportarena.

Напомним, в текущем сезоне Волошин провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с "бело-синими" действует до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

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