"Четверте місце для Динамо – це катастрофа? Звісно, це катастрофа. В Зорі ми були третіми і боролись за друге. А потім хлопці із Зорі підколювали за четверте місце: "Куди ти перейшов? Міг би залишатись".

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Я спілкувався з хлопцями із Динамо. Було багато переїздів. Коли розпочалась повномасштабна війна, то ми в Зорі роз’їхались. Я 5 місяців сидів вдома – грав у футбол, тренувався з сім’єю. Динамо ж одразу поїхало тренуватись. Вони провели купу матчів, поки я, грубо кажучи, сидів вдома з чіпсами і дивився, як вони грають.

Добре ж грали з Фенербахче, Штурмом. Бенфіка – це трохи інший рівень, вони потім вигравали у ПСЖ. І от після поразки від Бенфіки, а тоді від СК Дніпро-1 у Львові, тільки потім я прийшов. Я бачив, що гравці виснажені навіть не фізично, а емоційно. А без емоцій важко грати у футбол.

Той сезон вийшов змазаним. Капітан не одного разу збирав команду і розмовляв, що і як. Всі розуміли, що потрібно робити, але не виходило. Це не ноги, не руки, не тіло – це голова. Психологія дуже важливу роль відіграє у футболі і в житті. Нам десь не вистачило психології. Зараз будемо чіплятись за Кубок і за чемпіонат", – розповів Кабаєв у інтерв'ю Tribuna.

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