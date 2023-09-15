"Четвертое место для Динамо – это катастрофа? Конечно, это катастрофа. В Заре мы были третьими и боролись за второе. А потом ребята из Зари подкалывали за четвертое место: "Куда ты перешел? Мог бы оставаться".

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Я общался с ребятами из Динамо. Было много переездов. Когда началась полномасштабная война, то мы в Заре разъехались. Я 5 месяцев сидел дома – играл в футбол, тренировался с семьей. Динамо же сразу поехало тренироваться. Они провели кучу матчей, пока я, грубо говоря, сидел дома с чипсами и смотрел, как они играют.

Хорошо же играли с Фенербахче, Штурмом. Бенфика – это немного другой уровень, они потом выигрывали у ПСЖ. И вот после поражения от Бенфики, а тогда от СК Днепр-1 во Львове, только потом я пришел. Я видел, что игроки истощены даже не физически, а эмоционально. А без эмоций трудно играть в футбол.

Тот сезон получился смазанным. Капитан не единожды собирал команду и разговаривал, что и как. Все понимали, что нужно делать, но не получалось. Это не ноги, не руки, не тело – это голова. Психология очень важную роль играет в футболе и в жизни. Нам где-то не хватило психологии. Сейчас будем цепляться за Кубок и за чемпионат", – рассказал Кабаев в интервью Tribuna.

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