"Шахтар не отримує стільки критики, як Динамо": гравець киян поскаржився на нерівноцінну оцінку з боку вболівальників
Півзахисник Динамо Владислав Кабаєв не може зрозуміти, чому українські гранди отримують різні оцінки серед вболівальників.
"Я помітив, що навіть зараз, коли Шахтар погано грає, він не отримує стільки критики, як ми. А Динамо під такою лупою… Навіть якщо виграємо, знайдуть за що зачепитись, що ми не так виграли. "Луческу – йди, Кабаєв – те, те і те" – та заспокойтесь вже.
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Кажуть, не читайте, що про вас пишуть. Але як не читати, якщо заходиш в інтернет, і у тебе одразу відкривається перша стаття – бах! Як тут не прочитати? Потім гортаєш далі, і тут знову стаття про те саме. Повідомлення пишуть, хоч видаляй інстаграм і не читай", – поділився Кабаєв у інтерв'ю Tribuna.
Зауважимо, що Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ після 6 зіграних матчів (14 очок). Динамо зіграло лише 3 поєдинки, а тому набрало 6 пунктів та розташувалось на 10 сходинці.
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