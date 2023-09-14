"Я помітив, що навіть зараз, коли Шахтар погано грає, він не отримує стільки критики, як ми. А Динамо під такою лупою… Навіть якщо виграємо, знайдуть за що зачепитись, що ми не так виграли. "Луческу – йди, Кабаєв – те, те і те" – та заспокойтесь вже.

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Кажуть, не читайте, що про вас пишуть. Але як не читати, якщо заходиш в інтернет, і у тебе одразу відкривається перша стаття – бах! Як тут не прочитати? Потім гортаєш далі, і тут знову стаття про те саме. Повідомлення пишуть, хоч видаляй інстаграм і не читай", – поділився Кабаєв у інтерв'ю Tribuna.

Зауважимо, що Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ після 6 зіграних матчів (14 очок). Динамо зіграло лише 3 поєдинки, а тому набрало 6 пунктів та розташувалось на 10 сходинці.

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