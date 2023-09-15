"Петраков вміє перед грою десь розбавити, коли ми сидимо всі затиснуті. Він із гумором. Міг налаштувати на гру, міг і розбавити. Це круто, я вважаю. Було багато різних історій, я вже все не пам'ятаю. Коли бачу його, то завжди тепло на душі. Ти знаєш, що він тебе десь "вколе" з гумором, і буде смішно.

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Кумедна історія про Петракова? Ми поїхали на чемпіонат світу U-20 у Нову Зеландію. Нам мали видати класичні костюми. А він каже: "Хлопці, які костюми? Я подивився на них, то в тих костюмах можна тільки в труну лягати". І нам їх не видали", – поділився Кабаєв в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, саме з Олександром Петраковим збірна України U-20 стала чемпіоном світу 2019 року.

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