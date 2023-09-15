"Петраков умеет перед игрой где-то разбавить, когда мы сидим все зажатые. Он с юмором. Мог настроить на игру, мог и разбавить. Это круто, я считаю. Было много разных историй, я уже все не помню. Когда вижу его, то всегда тепло на душе. Ты знаешь, что он тебя где-то "уколет" с юмором, и будет смешно.

Гравець Динамо став жертвою тролінгу з боку екс-одноклубників із Зорі: "Куди ти перейшов? Міг би залишатись"

Забавная история про Петракова? Мы поехали на чемпионат мира U-20 в Новую Зеландию. Нам должны были выдать классические костюмы. А он говорит: "Ребята, какие костюмы? Я посмотрел на них, то в тех костюмах можно только в гроб ложиться". И нам их не выдали", – поделился Кабаев в интервью Tribuna.

Напомним, именно с Александром Петраковым сборная Украины U-20 стала чемпионом мира в 2019 году.

Казка Петракова у відборі Євро-2024 добігає кінця – Вірменія з політичною провокацією програла Хорватії