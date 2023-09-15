Игрок Динамо вспомнил, как Петраков отговорил молодежку от официальных костюмов: "В них можно только в гроб ложиться"
Хавбек Динамо Владислав Кабаев рассказал о сотрудничестве с Александром Петраковым в молодежной сборной Украины.
"Петраков умеет перед игрой где-то разбавить, когда мы сидим все зажатые. Он с юмором. Мог настроить на игру, мог и разбавить. Это круто, я считаю. Было много разных историй, я уже все не помню. Когда вижу его, то всегда тепло на душе. Ты знаешь, что он тебя где-то "уколет" с юмором, и будет смешно.
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Забавная история про Петракова? Мы поехали на чемпионат мира U-20 в Новую Зеландию. Нам должны были выдать классические костюмы. А он говорит: "Ребята, какие костюмы? Я посмотрел на них, то в тех костюмах можно только в гроб ложиться". И нам их не выдали", – поделился Кабаев в интервью Tribuna.
Напомним, именно с Александром Петраковым сборная Украины U-20 стала чемпионом мира в 2019 году.
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