Захисник Динамо Навін Малиш поступово оговтується від травми, якої зазнав ще на зимових зборах.

Динамо продовжує підготовку до матчу з Поліссям та провело вчора тренування, на яке завітав Сергій Ребров.

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До тренувань у загальній групі повернувся і Навін Малиш, який був травмований ще з лютого, коли він зазнав перелому плеснової кістки.

До слова, Малиш зіграв у 2 матчах за Динамо в цьому сезоні, загалом провівши на полі 9 хвилин. Навін є вихованцем "біло-синіх".

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