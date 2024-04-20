Защитник Динамо Навин Малыш постепенно оправляется от травмы, которую получил еще на зимних сборах.

Динамо продолжает подготовку к матчу с Полесьем и провело вчера тренировку, на которую пришел Сергей Ребров.

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К тренировкам в общей группе вернулся и Навин Малыш, который был травмирован еще с февраля, когда он получил перелом плюсневой кости.

К слову, Малыш сыграл в 2 матчах за Динамо в этом сезоне, в общем проведя на поле 9 минут. Навин является воспитанником "бело-синих".

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