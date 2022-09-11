Атлетіко Паранаенсе не зумів обіграти скромний Аваї в чемпіонаті Бразилії. Вітінью, права на якого належать Динамо, став найгіршим гравцем зустрічі.

Чемпіонат Бразилії, 26 тур

Аваї – Атлетіко Паранаенсе – 1:1

Голи: Потткер, 23 – Теранс, 48

Вилучення: Вітінью, 51

Команди перебувають на різних полюсах таблиці – Аваї йде в зоні вильоту, а Атлетіко Паранаенсе бореться якщо не за титул, то за друге місце точно. Але фаворит доволі несподівано не зміг переграти андердога.

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Саме Аваї відкрив рахунок в середині першого тайму. Потткер у падінні замкнув подачу у штрафний. Атлетіко відігрався по перерві завдяки розкішному удару в дев'ятку з-за меж штрафного.

Одразу після цього Вітінью отримав червону картку. Вінгер, який прийшов на правах оренди з Динамо, сфолив проти суперника і отримав друге попередження, ставши найгіршим гравцем матчу.

Окрім Вітінью, участь у грі взяв ще один екс-представник УПЛ – Фернандінью. Колишній капітан Шахтаря відіграв лише перший тайм і записав до свого пасиву жовту картку, а гра завершилася з рахунком 1:1.