Атлетико Паранаэнсе не сумел обыграть скромный Аваи в чемпионате Бразилии. Витиньо, права на которого принадлежат Динамо, стал худшим игроком встречи.

Чемпионат Бразилии, 26 тур

Аваи – Атлетико Паранаэнсе – 1:1

Голы: Потткер, 23 – Теранс, 48

Удаление: Витиньо, 51

Команды находятся на разных полюсах таблицы – Аваи идет в зоне вылета, а Атлетико Паранаэнсе сражается если не за титул, то за второе место точно. Но фаворит неожиданно не смог переиграть андердога.

Игрок развернулся и забил в свои ворота – видео шокирующего эпизода, который привел к скандалу в Бразилии

Именно Аваи открыл счет в середине первого тайма. Потткер в падении замкнул подачу в штрафную. Атлетико отыгрался после перерыва благодаря роскошному удару в девятку из-за пределов штрафной.

Сразу после этого Витиньо получил красную карточку. Вингер, пришедший на правах аренды из Динамо, сфолил против соперника и получил второе предупреждение, став худшим игроком матча.

Кроме Витиньо, участие в игре принял еще один экс-представитель УПЛ – Фернандиньо. Бывший капитан Шахтера отыграл только первый тайм и записал в свой пассив желтую карточку, а игра завершилась со счетом 1:1.