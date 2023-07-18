Гравець Динамо може стати одноклубником Яремчука – раніше він відмовився повертатися до Києва
Джастін Лонвейк потрапив на радари скаутів бельгійського Брюгге, в складі якого виступає Роман Яремчук.
Легіонер Динамо Джастін Лонвейк, який не хоче повертатися у розташування "біло-синіх" через війну в Україні, може змінити клубну прописку. Про це пише видання Walfoot.
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Півзахисник потрапив у сферу інтересів бельгійського Брюгге, за який виступає український форвард Роман Яремчук.
За інформацією видання, клуб пильно спостерігає за ситуацією навколо футболіста – в його послугах також зацікавлений Андерлехт.
Нагадаємо, у вересні минулого року Динамо заплатило Віборгу за Лонвейка 1,5 млн євро. Хавбек став доволі важливим виконавцем у складі киян – 18 матчів, один гол та один асист.
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